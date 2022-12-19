В Афинах два человека погиби при стрельбе в кафе

Мужчина устроил стрельбу в кафе в центре Афин. В результате два человека погибли, один серьезно пострадал.

Вечером 18 декабря неизвестный начал стрелять в посетителей кафе. Один мужчина умер на месте, второй скончался от ран в больнице. Серьезно ранена еще одна женщина, но ее жизни ничто не угрожает, передает ТАhttps://tass.ru/СС.

По данным местной полиции, первый погибший был связан с криминалом. Это могло быть причиной стрельбы. Двое пострадавших были обычными гражданами. Полиция разыскивает стрелявшего, который скрылся с места происшествия.

В Мексике неизвестные открыли стрельбу по посетителям бара. Девять человек были убиты.

Афины, Наталья Рязанова

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