В Кузбассе подросток отомстил обидчикам девушки, «заминировав» школу

В Кемеровской области 16-летний юноша решил отомстить обидчикам своей возлюбленной и заминировал школу от их имени. Правоохранительные органы быстро вычислили злоумышленника.
Подросток отправил в школу и полицию города Киселевск предупреждения о минировании, сообщает телеграм канал «Полиция Кузбасса». Однако стражи порядка установили личность хулигана и задержали его.
Сам юноша пояснил, что таким образом он хотел отомстить сверстникам, которые обижали его одноклассницу.
В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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