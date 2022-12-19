В Кузбассе подросток отомстил обидчикам девушки, «заминировав» школу

В Кемеровской области 16-летний юноша решил отомстить обидчикам своей возлюбленной и заминировал школу от их имени. Правоохранительные органы быстро вычислили злоумышленника.

Подросток отправил в школу и полицию города Киселевск предупреждения о минировании, сообщает телеграм канал «Полиция Кузбасса». Однако стражи порядка установили личность хулигана и задержали его.

Сам юноша пояснил, что таким образом он хотел отомстить сверстникам, которые обижали его одноклассницу.

В отношении лжеминера возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

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