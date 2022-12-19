В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину и женщину

В Кемеровской области мужчина и женщина получили смертельные травмы, попав под поезд. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Трагедия произошла на перегоне станций Тогучин – Курундус. Сообщение о смерти двух человек поступило в дежурную честь на станции Белово.

Как установили полицейские, 30-летний мужчина и 40-летняя женщина торопились на электричку и перебегали железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист локомотива применил экстренное торможение и сигналил нарушителям, однако столкновения избежать не удалось.

В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте. Предварительно установлено, что погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Кемерово, Зоя Осколкова

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