Более 200 человек были задержаны во Франции после финала чемпионата мира по футболу

Во Франции полиция задержала более 200 человек в ходе беспорядков, которые возникли после финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Le Figaro.
Сборная Франции проиграла в финале мундиаля команде Аргентины. Разгневанные фанаты принялись громить улицы Парижа и других французских городов. Только в столице безопасность обеспечивали более 14 тысяч полицейских.
Участники беспорядков бросали в правоохранителей бутылки и запускали фейерверки. В ответ силовики применяли слезоточивый газ.
По последним данным в ходе массовых стычек на улицах полицейские задержали 227 граждан, в том числе 47 в Париже и его пригородах.
Париж, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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