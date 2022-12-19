Украинские неонацисты нанесли артудар по больнице и детскому саду в Донецке

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин поздно вечером в понедельник, 19 декабря, сообщил, что после обстрела города украинскими войсками были зафиксированы попадания снарядов в корпус Калининской больницы и детский сад.
В своем Telegram-канале Кулемзин написал: «По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад».
РИА Новости сообщает, что по данным ДНР в СЦКК украинские войска выпустили по Калининскому району города 15 ракет из РСЗО.
Донецк, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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