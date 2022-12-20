российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 09:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ разбомбили еще один корпус крупнейшей больницы Донецка

Фото: t.me/HocenkoVP

Украинские войска вновь атаковали больницу имени Калинина в центре Донецка. В результате ночного обстрела уничтожен еще один корпус медучреждения. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Тяжелые ранения получил один человек.

По данным местных СМИ, ракетному удару подвергся 10 корпус больницы. В результате обстрела обрушились три этажа здания, тяжело ранен один человек, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. Отмечается, что все пациенты и персонал эвакуированы.

«На месте работают службы. Утром комиссия оценит ущерб, чтобы можно было приступить к восстановлению», – добавил Хоценко.

Надо отметить, что крупнейшая клиническая больница Донецка уже не первый раз попадает под обстрелы ВСУ. В воскресенье, 18 декабря, украинские военные ударили по шестому и седьмому корпусам больницы им. Калинина. При обстреле пострадали два человека, один из них позже скончался.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,