ВСУ разбомбили еще один корпус крупнейшей больницы Донецка

Украинские войска вновь атаковали больницу имени Калинина в центре Донецка. В результате ночного обстрела уничтожен еще один корпус медучреждения. Об этом сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Тяжелые ранения получил один человек.

По данным местных СМИ, ракетному удару подвергся 10 корпус больницы. В результате обстрела обрушились три этажа здания, тяжело ранен один человек, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. Отмечается, что все пациенты и персонал эвакуированы.

«На месте работают службы. Утром комиссия оценит ущерб, чтобы можно было приступить к восстановлению», – добавил Хоценко.

Надо отметить, что крупнейшая клиническая больница Донецка уже не первый раз попадает под обстрелы ВСУ. В воскресенье, 18 декабря, украинские военные ударили по шестому и седьмому корпусам больницы им. Калинина. При обстреле пострадали два человека, один из них позже скончался.

Донецк, Наталья Петрова

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