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Вторник, 20 декабря 2022, 12:37 мск

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В Татарстане прогремел взрыв в частном доме

В Татарстане прогремел мощный взрыв в частном доме. По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрыв произошел в коттедже в городе Мензелинске. Телеграм-каналы опубликовали видео с места происшествия. На кадрах здание буквально разлетается в щепки, мощной огненной волной крышу подбросило вверх на несколько метров.

По предварительным данным, пострадал 59-летний хозяин дома, его госпитализировали с ожогами половины тела. Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили пламя. Предположительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Обстоятельства ЧП выясняются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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