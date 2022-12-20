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Вторник, 20 декабря 2022, 15:48 мск

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В Чувашии произошел взрыв на подземном газопроводе

В Чувашии произошел взрыв с последующим пожаром на газопроводе. По данным регионального управления МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.

Взрыв прогремел между селом Калинино и деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. Телеграм-каналы опубликовали видео с места событий. На кадрах огненный столб поднимается на десятки метров в высоту. Сообщается, что температура настолько высокая, что люди не могут подойти к домам поблизости.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 13:44 по местному времени. «На месте происходит факельное горение газа. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет», – заявили в ГУ МЧС по Чувашской Республике.

Предположительно, причиной взрыва стал утечка на подземном газопроводе. Для ликвидации возгорания направлены четыре единицы пожарной техники.

Чебоксары, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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