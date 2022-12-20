Израильские ВВС нанесли удар по объектам в столице Сирии

Зам.руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров на брифинге во вторник, 20 декабря, заявил, что четыре истребителя F-16 ВВС Израиля в ночь на вторник нанесли удар крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, – сообщают СМИ.

Генерал-майор Олег Егоров сказал журналистам: «20 декабря в период с 0.35 до 0.40 четырьмя самолетами тактической авиации F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства в районе Голанских высот был нанесен удар управляемыми ракетами по военным объектам на территории провинции Дамаск. В результате удара двое сирийских военнослужащих получили ранения. Израиль, официально уведомляя о ракетном ударе в провинции Дамаск, заявил, что он наносился по проиранским вооруженным формированиям».

Дамаск, Иван Бабурин

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