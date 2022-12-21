В Дагестане три человека погибли в аварии на федеральной трассе

В Дагестане три человека погибли и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Авария произошла сегодня ночью в Хасавюртовском районе. Три человека от полученных травм скончались.
Один пострадавший был госпитализирован. Медики Хасавюртовской центральной городской больницы оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube