В Дагестане три человека погибли в аварии на федеральной трассе

В Дагестане три человека погибли и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Авария произошла сегодня ночью в Хасавюртовском районе. Три человека от полученных травм скончались.

Один пострадавший был госпитализирован. Медики Хасавюртовской центральной городской больницы оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Махачкала, Зоя Осколкова

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