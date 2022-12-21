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Среда, 21 декабря 2022, 11:28 мск

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В Дагестане три человека погибли в аварии на федеральной трассе

В Дагестане три человека погибли и один пострадал в результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Авария произошла сегодня ночью в Хасавюртовском районе. Три человека от полученных травм скончались.

Один пострадавший был госпитализирован. Медики Хасавюртовской центральной городской больницы оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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