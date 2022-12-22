В Красноярском крае отравились более 40 школьников

В городе Железногорске Красноярского края более 40 учащихся лицея с симптомами отравления обратились к медикам. У 15 детей выявили бактерию сальмонеллеза.

Первые случаи отравления среди учеников лицея № 103 «Гармония» были выявлены 10 декабря. За десять дней к медикам обратился 41 школьник, сообщили в краевой прокуратуре. Детей направили на амбулаторное лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Была организована комплексная проверка всех пищеблоков. До 30 декабря школьники переведены на дистанционное обучение, работа столовой приостановлена. Директору компании, занимавшейся организацией питания в учебном заведении, вынесли предупреждение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

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