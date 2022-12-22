Автобус с детьми столкнулся с КамАЗом под Новосибирском

Под Новосибирском в аварию попал автобус, перевозивший детей. По данным полиции, автобус врезался в грузовой автомобиль КамАЗ. В результате ДТП травмированы трое детей в возрасте 10-11 лет.

По информации пресс-службы УГИБДД по Новосибирской области, водитель автобуса, направлявшегося из Новосибирска в Барнаул, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Удар пришелся на заднюю часть автобуса, передает ТАСС. В автобусе находились 36 пассажиров, в том числе 27 детей.

Трое пострадавших в аварии детей доставлены в больницу. По предварительным данным, школьники получили ушибы.

На месте ДТП работают правоохранители. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Новосибирск, Наталья Петрова

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