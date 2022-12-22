Под Ростовом обнаружили разгонный блок ракеты

В Ростовской области обнаружили разгонный блок от ракетного реактивного двигателя. Местные власти решили утилизировать найденную деталь.

Модуль обнаружили в Константиновском районе. При этом жители слышали сильных хлопок. Пока неясно, какой ракете принадлежала деталь, когда и где совершался этот пуск.

«По вчерашнему хлопку сообщаю. Прибывшие специалисты обнаружили разгонный блок реактивного двигателя ракеты», – написал в своем телеграм-канале глава администрации Константиновского района Виталий Дьячкин.

Блок решили утилизировать вместе с несгоревшим топливом. «Все необходимые службы разбираются в произошедшем. Угрозы населению нет», – заверил чиновник.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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