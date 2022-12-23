После стрельбы в Париже вспыхнули беспорядки

В Париже после убийства трех человек рядом с курдским культурным центром в пятницу, 23, декабря, начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, – сообщает ТАСС.

Как передает агентство, на улицы вышли около сотни представителей курдской общины около 14:00 по местному времени (16:00 мск). Протестующие начали закидывать полицию бутылками и камнями, в ответ на что полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Согласно последним данным, в результате стрельбы в Париже, открытой 69-летним французом, погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести.

Со своей стороны, Курдский демократический совет во Франции (CDK-F) назвал стрельбу в Париже терактом.

В заявлении, распространенном CDK-F говорится: «В эту пятницу, 23 декабря 2022 года, вооруженный человек совершил террористический акт против нашей штаб-квартиры в 10-м округе Парижа… Курдский демократический совет во Франции категорически осуждает этот подлый теракт, совершенный после многочисленных угроз со стороны Турции».

Париж, Иван Бабурин

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