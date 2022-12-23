На томской трассе фура влетела в легковушку: погибли три человека

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Томской области погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщила региональная прокуратура

ДТП произошло 23 декабря в 5:30 по местному времени на трассе Томск – Юрга. Фура Mercedes-Benz столкнулась с легковым автомобилем Nissan Wingroad. По предварительным данным, погибли водитель и два пассажира легковушки. Водитель фуры доставлен в больницу.

Судя по фото с места ДТП, от Nissan после аварии осталась груда металла.

На месте аварии находится прокурор Томского района Сергей Иванов. «Прокуратура района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Томск, Наталья Петрова

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