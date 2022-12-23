Ураганный ветер вырвал часть стены бассейна на Курилах (ФОТО)

Циклон обрушился на Сахалинскую область. Порывы ветра в Южно-Курильском районе достигают 34 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального правительства. В результате урагана в городе Южно-Курильске на острове Кунашир повреждено здание бассейна спортшколы: сильный ветер вырвал кусок стены.

Восстанавливать поврежденное здание бассейна начнут сразу после прохождения циклона. Отмечается, что уже определен подрядчик, подготовлены материалы.

Telegram: Ураган повредил здание бассейна

«Из-за ветра работы на высоте пока проводить опасно. После того, как сильные порывы стихнут, стену бассейна начнут восстанавливать. Подрядчик уже определен, параллельно приобретаются необходимые материалы для полного восстановления стены бассейна. Когда погода нормализуется – здание учреждения полностью восстановят», – рассказал министр спорта области Артем Подшивалов. Его слова приводятся в телеграм-канале «ЧП Сахалин».

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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