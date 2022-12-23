В Мелитополе взорвался автомобиль, есть раненые

В результате взрыва автомобиля в центре города Мелитополя Запорожской области пострадали два человека. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«По предварительной информации, в 12:13 в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль», – написал он в своем телеграм-канале.

Позже Рогов уточнил, что был взорван легковой автомобиль Renault Duster. В результате происшествия ранения получили два человека.

Предположительно, по данным военкоров, пострадавшие являются сотрудниками спецслужб. Оба получили тяжелые ранения.

Накануне в Каховке Херсонской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации поселка Любимовка Андрей Штепа.

Москва, Наталья Петрова

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