Силовики проверяют данные о взрыве на военном объекте в Энгельсе

Жители Саратовской области опубликовали в социальных сетях видео, где звучит сигнал воздушной тревоги, также они сообщают, что слышали взрыв. Губернатор Роман Бусаргин заявляет, что никаких ЧП ночью не зафиксировано.

Авторы публикаций отмечают, что воздушная тревога звучала ночью в Энгельсе. Местные жители сообщают, что был слышан взрыв.

«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города – наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Бусаргин добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», – сообщил губернатор.

Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости» взрыв произошел на аэродроме «Энгельс-2». По данным телеграм-канала Baza, жертвами ЧП стали три человека, еще четверо пострадали. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Официального подтверждения этой информации нет.

Саратов, Зоя Осколкова

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