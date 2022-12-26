В Австрии лавина накрыла десять туристов – четверо пострадали

Четыре человека пострадали при сходе лавины в районе горы Тритткопф в Австрии. Спасатели сумели откопать всех, кто попал под сход снега, пишет Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Группа из десяти туристов отправилась в горы несмотря на предупреждения об опасности схода лавины. Лавина сошла днем и задела несколько лыжных трасс. На поиски пропавших отправили порядка 200 человек со специальным снаряжением и собаками.

Первого туриста нашли быстро, у него оказались серьезные травмы. Мужчину сразу доставили в больницу. Еще у четверых спасенных были травмы, всем оказана медицинская помощь. Некоторое время судьба двух человек была неизвестна, но позже спасатели объявили, что откопали всех. Никто не погиб.

В Италии сход ледника в Альпах привел к гибели шести человек. Девять человек пострадали, еще 16 пропали без вести.

Вена, Наталья Рязанова

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