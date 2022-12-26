В аварии с участием троллейбуса в Йошкар-Оле пострадали 14 человек

В Йошкар-Оле автобус и маршрутка столкнулись на перекрестке. В результате медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
Авария произошла утром на перекрестке улиц Советской и Панфилова. По данным ГИБДД, водитель троллейбуса при повороте налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу, который ехал со встречного направления прямо.
«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, ехавших в пассажирском микроавтобусе», – говорится в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Йошкар-Ола, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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