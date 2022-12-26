В Кузбассе браконьеры застрелили 12 косуль

В Кемеровской области задержали браконьеров, которые убили 12 косуль, но не успели забрать добычу. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Туши животных с огнестрельными ранениями обнаружили в ходе рейда на территории природного заказника «Антибесский». Представитель департамента охраны объектов животного мира Кузбасса сообщил об этом в полицию.

Правоохранители установили личности причастных к незаконной охоте лиц. Ими оказались жители Мариинска. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых были найдены ружья, патроны и автомобиль со следами шерсти и крови животных.

По предварительным оценкам, сумма ущерба, нанесенного охотничьему фонду Кемеровской области, составляет 3 млн рублей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Кемерово, Зоя Осколкова

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