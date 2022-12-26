В Москве арестован замначальника управления Росавиации

Замначальника управления по цифровизации «Росавиации» Александр Матюшкин арестован в понедельник, 26 декабря до 24 февраля Дорогомиловским судом Москвы по делу о получении взятки, – сообщает РИА Новости.

В пресс-службе суда сообщили: «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Матюшкина. Срок ареста – до 24 февраля. Матюшкину вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

В свою очередь, ТАСС передает, что следствие просит заключить под стражу по тому же делу предпринимателя Ивана Ларионова. На данный момент суд рассматривает ходатайство об избрании ему домашнего ареста.

Согласно материалам дела, обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

Москва, Иван Бабурин

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