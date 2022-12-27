В Башкирии школьница-инвалид замерзла насмерть рядом с домом

Старшеклассница погибла неподалеку от своего дома в селе Дуван-Мечетлино в Башкирии. Предварительно, к смерти привело переохлаждение.

В ночь на 25 декабря 17-летняя девушка ушла из дома. Приемные родители не стали поднимать шум: школьница и раньше уходила на ночь, а утром возвращалась. На этот раз братья и сестры по приемной семье нашли ее тело метрах в 20 от дома. На девушке были только трико и демисезонная куртка, передает «Башинформ».

Специалисты предположили, что девушка умерла от переохлаждения. Управление Следственного комитета по республике назначило экспертизу для установления точной причины смерти, проверяет условия жизни девушки и полноту принимаемых мер системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным агентства, погибшая была инвалидом и воспитывалась в нынешней семье с 2016 года. Ни она, ни приемные родители не состояли на учете.

Прокуратура также проводит проверку. Сотрудники оценят соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, деятельность органов опеки и попечительства, а также исполнение родительских обязанностей.

Уфа, Наталья Рязанова

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