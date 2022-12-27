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Вторник, 27 декабря 2022, 16:56 мск

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В Нижнем Новгороде двухлетнему мальчику сломало руку упавшей сосулькой

В Нижнем Новгороде двухлетний малыш пострадал от упавшей с крыши наледи. СКР возбудил уголовное дело.

Ледяная глыба упала на мальчика с крыши дома на Московском шоссе. «В результате травмы у ребенка диагностирован перелом руки», – говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В ходе расследования уголовного дела следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за мониторинг и своевременную очистку крыши здания от наледи и снега», – добавили в ведомстве.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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