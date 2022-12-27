Британский парусник с четырьмя тоннами гашиша захватили испанские правоохранители

Национальная полиция Испании и Таможенный надзор в содействии с британскими правоохранителями ходе совместной операции перехватили британский парусник с более четырех тонн гашиша, – передают во вторник, 27 декабря, СМИ.

В сообщении испанских правоохранителей, в частности, говорится: «Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли 4,4 тонны гашиша на борту британского парусника в заливе Кадис. Судно направлялось к западному побережью Марокко, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды».

«В ходе операции были задержаны два члена экипажа из Великобритании, которые предположительно должны были направиться в Латинскую Америку», – сообщили в испанской полиции.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»