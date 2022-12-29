При взрыве газа в Чечне пострадали четверо детей и взрослый

В Чечне произошел взрыв бытового газа в частом доме. В результате пять человек оказались в больнице, среди них четверо детей. Об этом сообщают экстренные службы.

ЧП произошло в двухэтажном доме на Учительской улице в населенном пункте Автуры Шалинского района республики. Установлено, что взрыв прогремел на первом этаже здания, после чего начался пожар.

Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали горение. По предварительным данным, в результате пострадали четверо детей и один взрослый. Всех их госпитализировали в ожоговое отделение больницы в Грозном.

Проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Грозный, Зоя Осколкова

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