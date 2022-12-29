В двух авариях в Самарской области погибли девять человек

Две смертельных аварии произошли сегодня в Самарской области, их жертвами стали девять человек. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с погибшими, которые произошли сегодня утром, 29 декабря, в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области при неблагоприятных погодных условиях», – говорится в сообщении.

На 867-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сызранском районе столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте от полученных травм.

В это же время в 300 километрах о места первого ДТП произошла авария с участием ВАЗ-211440 и грузовика Volvo. Погибли водитель и три пассажира легкового транспортного средства.

Самара, Зоя Осколкова

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