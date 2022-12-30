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Пятница, 30 декабря 2022, 13:31 мск

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В Перми кочегар спалил ретропаровоз

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ретропаровоз сгорел на станции Пермь-2. Предварительно, машинист-кочегар не соблюдал правила пожарной безопасности, что и привело к пожару.

Паровоз загорелся вечером 29 декабря в цеху моторовагонных секций. ГУ МЧС по Пермскому краю отправило на место 12 единиц техники и 40 сотрудников. Огонь тушили почти час.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку обстоятельств инцидента. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности.

«В результате нарушений правил противопожарной безопасности произошло возгорание ретропоезда. Пострадавших нет, однако поезд серьезно поврежден», – рассказали в Управлении СКР по региону.

В прокуратуре подтвердили, что паровоз выгорел.

Паровоз ЕА-3113 был выпущен в 1944 году американской American Locomotive Company и попал на российскую территорию по программе ленд-лиза. Локомотив был приписан к Екатеринбургскому музею железнодорожного транспорта, но в конце 2020 года его передали в депо «Пермь-Сортировочная».

Пермь, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Следственный комитет России,