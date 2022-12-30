Взрывчатку заложили в авто: в Энергодаре предотвратили теракт

В городе Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, предотвращен теракт, сообщает горадминистрация.
Правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили во дворе жилого дома автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Террористы заложили в машину155-мм артиллерийский снаряд, обложенный тротилом, и поражающие элементы.
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к подготовке теракта», – говорится в сообщении.
Автомобиль был эвакуирован из жилого района и уничтожен на специальном полигоне.
По данным СМИ, предположительно, автомобиль планировали взорвать в новогоднюю ночь.
Энергодар, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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