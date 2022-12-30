В результате взрыва в кафе на Западе Турции погибли люди

Губернатор турецкой провинции Айдын Хюсейн Аксой в пятницу, 30 декабря, заявил, что в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции погибли, по меньшей мере семь человек еще четверо получили ранения, – передает телекомпания TRT.

В сообщении телекомпании говорится, что взрыв произошел на кухне заведения в районе 15:30 по местному времени при замене баллонов. Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии. Всего в ресторане находились свыше 20 человек.

«Район происшествия блокирован полицией, к нему направлены машины скорой помощи, пожарные и спасатели», – сообщает TRT.

Анкара, Иван Бабурин

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