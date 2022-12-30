На парижском вокзале задержаны две угрожавшие «все взорвать»

В Париже, на вокзале Монпарнас в пятницу, 30 декабря, полиция задержала двух мужчин, угрожавших «все взорвать», – сообщает газета Le Figaro.

Издание со ссылкой на парижских правоохранителей пишет, что «в сумке задержанных при обыске были найдены девять баллонов газа, однако, как именно они собирать все взорвать», неясно. Скорее всего, у мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, не было четкого плана действий. Задержанным могут быть предъявлены обвинения в терроризме».

«Один из задержанных – 51-летний француз по имени Эрик, второй – 29-летний ливиец Абдельвахид (возможно, он – уроженец Туниса). Эрик известен полиции криминальным прошлым, Абдельвахид задержан впервые», – пишет Le Figaro.

Париж, Иван Бабурин

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