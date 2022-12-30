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Суббота, 31 декабря 2022, 01:46 мск

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Неизвестный пытался поджечь ель на Красной площади

Фото – Новый День

Новогоднюю елку на Красной площади попытался поджечь неизвестный мужчина, – сообщают в пятницу, 30 декабря, «Известия».

Издание пишет, что мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь, однако сделать это ему не удалось, поскольку был оперативно задержан правоохранителями.

«Место задержания злоумышленника оцеплено до выяснения обстоятельств происшествия. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны», – сообщили «Известия» со ссылкой на слова свидетеля происшествия.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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