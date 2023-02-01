Бомбу заложили на остановке: в Запорожской области предотвращен теракт

Военная полиция России предотвратила теракт в поселке городского типа Кириловка Мелитопольского района Запорожской области, расположенного на северо-западном побережье Азовского моря. Силовики обнаружили и обезвредили самодельную бомбу, заложенную в оживленном районе. Об этом сообщил командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт», информирует РИА «Новости».

По словам военнослужащего, диверсанты планировали подорвать остановку общественного транспорта, где бывает большое скопление людей. Однако самодельное взрывное устройство накануне обнаружил и обезвредил военнослужащий с позывным «Ара». Тот уточнил, что бомба оказалась противопехотной миной МОН-100 с дистанционным управлением, поэтому он решил обезвредить ее на месте, хотя это нарушает правила.

«Потому что ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом», – пояснил силовик.

Накануне начальник отдела военной полиции по Запорожской области сообщил, что за последний месяц в регионе предотвращено более семи терактов против мирных жителей, обнаружено свыше 18 схронов с оружием.

Мелитополь, Наталья Петрова

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