ВСУ ударили из HIMARS по монастырю под Угледаром, есть жертвы

Украинские войска нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по монастырю в селе Никольском под Угледаром. В результате обстрела погиб священник и тяжело ранены монахиня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Волновахского района ДНР, которому административно подчинен населенный пункт.
ВСУ ударили по монастырю во вторник, 31 января. Снаряд попал в сестринский корпус. 83-летняя монахиня получила тяжелое ранение, за ее жизнь борются врачи, рассказал собеседник агентства.
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском расположен рядом с Угледаром, за который идут жестокие бои. Отмечается, что монастырь несколько раз попадал под обстрел ВСУ, в нем зафиксированы серьезные разрушения.
Донецк, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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