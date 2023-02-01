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Среда, 1 февраля 2023, 09:33 мск

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ВСУ ударили из HIMARS по монастырю под Угледаром, есть жертвы

Украинские войска нанесли ракетный удар из американской системы залпового огня HIMARS по монастырю в селе Никольском под Угледаром. В результате обстрела погиб священник и тяжело ранены монахиня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Волновахского района ДНР, которому административно подчинен населенный пункт.

ВСУ ударили по монастырю во вторник, 31 января. Снаряд попал в сестринский корпус. 83-летняя монахиня получила тяжелое ранение, за ее жизнь борются врачи, рассказал собеседник агентства.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в Никольском расположен рядом с Угледаром, за который идут жестокие бои. Отмечается, что монастырь несколько раз попадал под обстрел ВСУ, в нем зафиксированы серьезные разрушения.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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