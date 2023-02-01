Камчатский вулкан Шевелуч выбросил столб пепла вдвое больше собственной высоты

Вулкана Шивелуч выбросил пепел на высоту до 6500 метров, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю. Столб пепла вдвое превысил высоту самого вулкана – 3283 метра.

Пепловый шлейф относит в сторону залива Озёрного. На его пути нет поселений, поэтому выброс не угрожает местным жителям. Туристические группы также не зарегистрированы на маршрутах вблизи вулкана.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщила, что Шивелуч продолжает извергаться: растет лавовый купол, случаются взрывы и лавины из раскаленной лавы.

Для воздушного транспорта сохраняется оранжевый уровень опасности, поскольку пепловые облака могут протягиваться на сотни километров от вулкана в разных направлениях.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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