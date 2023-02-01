В Австралии нашли потерянную радиоактивную капсулу

В Австралии обнаружили пропавшую радиоактивную капсулу с цезием-137 размером 6x8 мм. Опасный контейнер нашли утром 1 февраля в 50 км южнее города Ньюман. По словам министра по делам ЧС штата Западная Австралия Стивена Доусона, поисковики «буквально нашли иголку в стоге сена». Специалисты использовали спецоборудование, в том числе детекторы радиации.

О потере радиоактивной капсулы на западе Австралии ранее сообщила горнодобывающая компания Rio Tinto. Капсула является частью прибора – плотномера, который используется в горнодобывающей промышленности. Контейнер потеряли во время транспортировки плотномера в грузовике из района Кимберли на склад в городе Перт. Когда распаковали прибор, оказалось, что он был поврежден, а капсула с цезием пропала. Предположительно, это случилось из-за тряски во время транспортировки.

Капсулу искали почти неделю на шоссе в штате Западная Австралия.

Специалисты предупреждали, что длительный контакт с капсулой может вызвать ожоги и лучевую болезнь.

Канберра, Наталья Петрова

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