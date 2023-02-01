Полиция разоблачила банду китайцев, организовавших вывоз золота из России

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении трех граждан Китая. Фигуранты организовали контрабанду золота из России.

По данным следствия, граждане КНР Хуан Сюфэнь, Вэй Хуафэн, Чжан Вэй были лидерами банды, в которую входили еще семь китайцев и как минимум 14 россиян. Преступная группа была создана не позднее 2019 года для контрабандного вывоза незаконно добытого в России золота в Китай.

«В период с 2019 по 2022 год они купили как минимум 94 кг золота, незаконно добытого на территориях Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Якутии», – пишет РБК со ссылкой на источник. Стоимость драгоценного металла составила более 371,6 млн рублей.

В прошлом году контрабандисты вывезли более 42 кг золота стоимостью почти 196 млн руб. При попытке переправить еще не менее 52 кг золота на сумму около 176 млн рублей ОПГ была раскрыта.

Уголовное дело возбудили следователи Забайкальского линейного управления МВД на транспорте. Известно, что подозреваемые сейчас находятся в Китае.

Чита, Зоя Осколкова

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