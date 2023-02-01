В Таиланде россиянка откусила палец британской туристке

В Таиланде между россиянкой и туристкой из Великобритании случился конфликт, в результате которого британка лишилась части пальца. Об этом сообщает Thaiger.

Ссора произошла в пляжном клубе Koh Raham на острове Пхаган. Женщины не поделили места на пляже, завязалась драка. Британка ударила россиянку по голове, а та в ответ укусила ее за руку. Пострадавшая лишилась части пальца.

Российскую туристку сначала задержали, но затем отпустили в отель за документами. По данным издания, женщина сбежала за границу, улетев в Малайзию.

Пострадавшая британка получила медицинскую помощь на острове Самуи, а затем вернулась на родину, где ей еще предстоит операция по восстановлению утраченной фаланги.

Бангкок, Зоя Осколкова

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