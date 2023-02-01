Иранские СМИ узнали, чьи дроны атаковали объекты минобороны страны

В Высшем Совете национальной безопасности Исламской республики Иран в среду, 1 февраля сообщили, что атаковавшие военный объект минобороны в Исфахане коптеры были из Иракского Курдистана, – передает иранское новостное агентство Nour News.

Агентство со ссылкой на источник в Высшем Совете страны сообщает, что «оборудование, которое использовалось в диверсии несколько дней назад в Исфахане, вместе со взрывчаткой было ввезено в Иран по заказу иностранной службы безопасности и при участии руководства курдских контрреволюционных группировок, базирующихся в Иракском Курдистане. Вышеуказанные детали и материалы были собраны в оборудованном цеху обученными силами и использованы для диверсионного нападения на комплекс мастерских минобороны в Исфахане».

Тегеран, Иван Бабурин

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