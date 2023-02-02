В Красноярске контрабандист отправлял за рубеж боевую экипировку

Житель Красноярск нелегально отправлял за границу одежду для военных под видом гражданской. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

«Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения», – говорится в сообщении.

Контрабанду выявили сотрудники Сибирского таможенного управления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Красноярск, Зоя Осколкова

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