На Кубани шесть женщин получили миллионные выплаты за несуществующих детей

Житель Краснодарского края организовал группу мошенниц, которые получали выплаты за несуществующих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, в схеме участвовали шесть женщин в возрасте от 25 до 46 лет и мужчина. Он в течение трех лет обращался в ЗАГС и сообщал ложную информацию о домашних родах у своих сообщниц, а затем получал свидетельства о рождении детей.

По этим документам женщины получили социальные выплаты и средства материнского (семейного) капитала на общую сумму 3,8 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Мужчину заключили под стражу, женщины находятся под подпиской о невыезде.

Краснодар, Зоя Осколкова

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