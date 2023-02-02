Из-за угрозы взрыва футбольных мячей самолет совершил экстренную посадку

Самолет с футболистами шведского «Гетеборга» экстренно сел в Дании из-за угрозы взрыва 30 футбольных мячей, – передает издание Aftonbladet.



Издание сообщает, что Шведский футбольный клуб «Гетеборг» направлялся на сборы в испанскую Торревьеху. Через некоторое время после взлета командир самолета сообщил, что у него «странное объявление».

«Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за опасности их взрыва нам нужно совершить посадку в Копенгагене», – сообщил командир воздушного судна.

Позже пилот рассказал, что остановка в столице Дании должна была занять около получаса, чтобы успеть сдуть мячи, и принес извинения за неудобства.

Во время проверки после посадки выяснилось, что мячи все же были сдуты.

Следует отметить, что в клубе «Гетеборг» после инцидента заявили, что сдули все мячи перед вылетом, что «самолет посадили из-за ложной тревоги, но это было исключительно решением авиакомпании и экипажа, поэтому они не ждут требований о компенсации».

Копенгаген, Иван Бабурин

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