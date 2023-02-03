В США один человек умер, несколько ослепли из-за глазных капель

Центры по контролю за заболеваниями в США проверяют 55 сообщений об инфекциях, возникших после применения глазных капель. Специалисты подтвердили, что один человек умер, а несколько навсегда лишились зрения из-за препарата, произведенного Global Pharma Healthcare, передает CNN.

Капли-заменители натуральной слезы распространялись под марками EzriCare и Delsam Pharma. Компания отозвала из аптек все непроданные остатки и попросила граждан не пользоваться уже купленными каплями. Препарат рекламировался как не содержащий консервантов. Специалисты подозревают, что именно это стало причиной размножения бактерий в растворе.

Порядка 55 жителей из 12 штатов пожаловались, что после использования глазных капель у них обнаружили инфекции. У большинства были поражены роговицы и внутриглазная жидкость. Некоторые получили заболевания дыхательных и мочевыводящих путей. Несколько человек потеряли зрение, а один умер.

Медики заявили, что инфекции оказались устойчивы к антибиотикам, поэтому плохо поддавались лечению. Специалисты допустили, что станет известно о других случаях инфекции из-за капель.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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