На Кубани около 50 тысяч жителей остались без тепла и горячей воды

В Краснодаре тысячи людей оказались без горячей воды и отопления из-за аварии. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды произошло в Карасунском округе из-за поломки на подземной тепломагистрали. В зоне отключения теплоснабжения оказалось порядка 50 тысяч человек.

«Приостановлена подача тепла и горячей воды по адресам, улицы: Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и другие», – говорится в телеграм-канале ЕДДС.

На месте работает аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго». Ремонтники планируют починить теплосеть до конца дня. Температура воздуха в столице Кубани +6 градусов.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»