Мощное землетрясение унесло жизни 76 человек в Турции, 100 – в Сирии

Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции и в Сирии. В турецких провинциях погибли 76 человек, в сирийских – 42 человека.

Толчки магнитудой 7,4 зафиксированы в турецкой провинции Кахраманмараш и ряде соседних около 04:17 часов. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. После случилось 32 афтершока, самый сильный имел магнитуду 6,6, сообщило турецкое Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). По данным геологической службы США, очаг землетрясения находился в 33 км от города Газиантеп и залегал на глубине около 18 км.

Предварительно, число жертв в провинции Малатья составило 23 человека, в Диярбакыре – шесть человек, в Шанлыурфе – 24. По данным агентства «Анадолу», общее число погибших превысило 76 человек, пострадавших – 500 человек.

Толчки ощущались также в Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, всего в 10 провинциях. Более 140 зданий разрушены, в том числе многоэтажные дома, под руинами которых могут находиться пострадавшие и погибшие, о которых пока неизвестно.

Власти Турции собирают спасателей со всей страны и доставляют в пострадавшие провинции. Для перевозки людей и гуманитарных грузов выделили два транспортных самолета. Местные власти призвали граждан освободить дороги для проезда спецтехники. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги.

Мощное землетрясение случилось на севере Сирии, в Алеппо, Хаме, Идлибе и Латакии. По данным агентства Alsumaria, жертвами стали 42 человека, телеканал TRT уточнил, что число погибших превысило 100 человек. Около 400 человек пострадали, десятки выживших удалось вытащить из-под завалов после обрушения зданий.

Подземные толчки также ощущались в ливанской столице Бейруте, в иракских городах Багдаде и Дияле. Жители Египта, Кипра также ощущали толчки, но с меньшей магнитудой.

Анкара, Наталья Рязанова

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