В частном приюте в Саратове обнаружили десятки трупов кошек и собак

В частном приюте для животных в Саратове обнаружили более 80 мертвых кошек и собак. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Десятки трупов животных были найдены в частном приюте «Рич» в поселке Юрьевка. «Причины смерти животных устанавливаются», – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проводит проверку по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. В том случае, если будут выявлены нарушения ветеринарного законодательства при содержании животных, прокуратура примет меры реагирования.

Кроме того, проверку проводит региональное управление Следственного комитета.

Саратов, Зоя Осколкова

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