Росздравнадзор проверит сообщение о размещении пациента в туалете больницы (ВИДЕО)

Росздравнадзор проверит информацию о том, что в городской больнице Геленджика пациента разместили в туалете.

Накануне в ряде телеграм-каналах появилось видео, на котором мужчина заявляет, что ему с пневмонией и высокой температурой в инфекционном отделении городской больницы Геленджика дали койку в туалетной комнате. «Геленджик, инфекционное отделение. Меня сегодня с пневмонией, температурой 40 градусов положили в туалет! Где нет ни розеток, ничего...<…> Очень, очень интересная ситуация», – говорит мужчина на видео.

Telegram: Видео из больницы Геленджика

«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверяет информацию, распространенную в СМИ, о том, что в городской больнице Геленджика пациента с высокой температурой якобы положили в туалетную комнату», – говорится в сообщении.

Между тем в самой больнице заявили, что мужчину поместили не в туалет, а в смотровой бокс, сообщает «Кубань 24». «Временная госпитализация была согласована с пациентом и осуществлена по согласию. Никаких претензий в момент нахождения не получали и были неприятно удивлены обратной связью в форме размещения в социальных группах», – отметили в медучреждении.

Краснодар, Наталья Петрова

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