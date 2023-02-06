Землетрясение не повлияло на ядерную безопасность Турции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ссылкой на доклад местного регулятора в понедельник, 6 февраля, заявило, что землетрясения на ядерную безопасность Турции на данный момент никак не повлияли, – сообщает МАГАТЭ

В сообщении МАГАТЭ в Twitter говорится: «На данный момент землетрясения не имели воздействия на ядерную безопасность в Турции, сообщил МАГАТЭ турецкий ядерный регулятор. К этому моменту проблем, связанных с радиологической безопасностью и сохранностью радиоактивных источников нет, а строящаяся в стране атомная электростанция не затронута».

Напомним, рано утром в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 1498 человек, пострадали более восьми с половиной тысяч.

Вена, Иван Бабурин

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