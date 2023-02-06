В результате землетрясения в порту в на юге Турции вспыхнул пожар

В порту Искендерун на юге Турции в понедельник, 6 февраля, после землетрясения вспыхнул крупный пожар вспыхнул, горят грузовые контейнеры, – сообщают турецкие СМИ.

Так, газета Sabah сообщает, что «в порту горят десятки контейнеров, сваленных в куче в результате подземных толчков. Над портом на много метров вверх поднимается густой дым».

«Огонь разгорелся в контейнерах с грузом на территории порта, потушить его пока не удается. Причина возникновения пожара пока не установлена», – передает телеканал NTV.

Следует отметить, что ранее Управление мореходства Турции сообщало, что «порт Искендерун в провинции Хатай был временно выведен из эксплуатации из-за разрушений после землетрясения в регионе».

Напомним, сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, число погибших выросло до 1541 человека, пострадавших насчитывается уже более 9,7 тысяч.

Анкара, Иван Бабурин

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