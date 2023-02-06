СМИ: Москвич пытался украсть тело Ленина из Мавзолея

Московская полиция в понедельник, 6 февраля, сообщила, что в ночь с 5 на 6 февраля был задержан мужчина при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея, – сообщает Московский комсомолец.

Как пишет издание, задержанный на Красной площади мужчина подтвердил правоохранителям в отделе полиции, что хотел украсть тело Ленина.

«Подозрительный мужчина крутился возле Мавзолея около полуночи. В какой-то момент он подошел к двери и попытался ее открыть, но был сразу задержан. Мужчина вел себя странно, говорил что-то неадекватное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина, однако, для чего он хотел это сделать пояснить не смог», – сообщили московские правоохранители журналистам.

Московские полицейские также заявили, что в связи с неадекватным поведением задержанного была вызвана скорая психиатрическая помощь, которая поставила пациенту соответствующий диагноз».

Москва, Иван Бабурин

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